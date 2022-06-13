Глава МИД Литвы заявил о разочаровании из-за успехов РФ на Украине

Литва расстроена успехами России на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.

Кроме того, в Литве огорчены тем, как Россия эффективно справляется с санкционным давлением Запада. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

