Песков оценил предложение назначить Белоусова на должность министра обороны

Исполняющий обязанности пресс-секретаря российского президента Дмитрий Песков объяснил предложение назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны. По словам Пескова, решение связано с необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны.

В случае одобрения Белоусов возглавит Минобороны РФ. Подробнее о том, почему к его кандидатуре приковано особое внимание и какие планы он озвучил сенаторам, – в эфире телеканала Москва 24.