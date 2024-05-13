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13 мая, 15:15

Политика

Песков оценил предложение назначить Белоусова на должность министра обороны

Песков оценил предложение назначить Белоусова на должность министра обороны

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Исполняющий обязанности пресс-секретаря российского президента Дмитрий Песков объяснил предложение назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны. По словам Пескова, решение связано с необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны.

В случае одобрения Белоусов возглавит Минобороны РФ. Подробнее о том, почему к его кандидатуре приковано особое внимание и какие планы он озвучил сенаторам, – в эфире телеканала Москва 24.

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