Госдума рассмотрит кандидатуры на посты вице-премьеров 13 мая

В понедельник, 13 мая, Госдума на пленарном заседании рассмотрит предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом правительстве. Ранее претендентов рассматривали в профильных комитетах, везде они получили поддержку.

Пост первого вице-премьера Михаил Мишустин предложил занять Денису Мантурову, который курирует промышленность. В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера по транспорту. На этот пост предложена кандидатура Виталия Савельева.

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