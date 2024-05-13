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13 мая, 09:15

Политика

Госдума рассмотрит кандидатуры на посты вице-премьеров 13 мая

Госдума рассмотрит кандидатуры на посты вице-премьеров 13 мая

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В понедельник, 13 мая, Госдума на пленарном заседании рассмотрит предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом правительстве. Ранее претендентов рассматривали в профильных комитетах, везде они получили поддержку.

Пост первого вице-премьера Михаил Мишустин предложил занять Денису Мантурову, который курирует промышленность. В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера по транспорту. На этот пост предложена кандидатура Виталия Савельева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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