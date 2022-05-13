Украинские военные разместили артиллерию в школах в Харькове и ДНР

ВСУ разместили тяжелое вооружение в школах Харькова, Краматорска и Доброполья. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, жителей близлежащих домов насильно удерживают в подвалах, якобы обеспечивая этим их безопасность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.