Россия за сутки направила более 500 тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины

Россия передала более 500 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания жителям в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, начиная со 2 марта Россией на Украину уже доставлено 19 357,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.