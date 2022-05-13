Российские военные уничтожили почти 1,5 тыс орудий ВСУ

За время российской спецоперации на Украине были уничтожены почти 1,5 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уже уничтожены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса и 3 039 танков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.