СК РФ расследует факт обстрела со стороны ВСУ журналистов RT в Донбассе

Следственный комитет РФ начал расследование по факту обстрела со стороны Украины съемочной группы телеканала RT в Донбассе. Отмечается, что в рамках производства будут установлены все обстоятельства произошедшего и виновные в нем лица.

Съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском 13 мая. Сам Горшенин не пострадал, однако операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.