Российские военные уничтожили три командных пункта ВСУ

Между тем, в Минобороны России сообщили об уничтожении трех командных пунктов украинской армии. Кроме того, в министерстве заявили, что за минувшие сутки российская авиация поразила 52 района скопления украинских военных и техники.

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