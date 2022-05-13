Россия предоставила СБ ООН новые данные о биолабораториях США на Украине

Россия донесла до Совбеза ООН новые данные о военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом рассказал постпред при ООН Василий Небензя.

Прошло два месяца с последнего заседания и за это время появился целый ряд новых материалов, которые доказывают, что Штаты ведут эксперименты, угрожающие мировой безопасности.

По данным, полученным в ходе спецоперации, на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, которые работали в интересах Пентагона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.