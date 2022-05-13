МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз.

Спецоперация на Украине и риски от вступления Финляндии и Швеции в НАТО стали основными темами совещания Совбеза РФ.

10 сотрудников посольства Румынии в России объявлены персонами нон грата. Об этом заявили в МИД РФ.