Украина заявляет РФ, что готова к внеблоковому нейтральному статусу – Лавров

Украина заявляет России, что готова к внеблоковому нейтральному статусу, несмотря на публичные заявления руководства страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Басманном районе началось благоустройство. Работы проведут на девяти улицах, сообщили в мэрии.

Еще два крупных природных пожара локализовали в Свердловской области. Ситуация по России складывается сложная. Об этом рассказали в МЧС.

