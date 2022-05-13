Российские летчики эвакуировали из ЛНР семью, пострадавшую от рук украинского нациста

Летчики РФ эвакуировали из ЛНР семью, пострадавшую от рук украинского нациста. Пожилую жительницу села Рубцы и ее дочь избил сосед, который придерживался националистских взглядов.

Обе женщины на вертолете российских ВВС доставлены в безопасное место. По словам медиков, их здоровью ничего не угрожает.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

