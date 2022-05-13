Сенатор в США заблокировал законопроект о выделении Украине помощи на 40 млрд долларов

У американского парламента возникли проблемы с выделением 40 миллиардов долларов для помощи Украине. Джо Байден требовал оформить это решение в рекордные сроки. Но далеко не все политики согласны потратить такие огромные деньги на киевский режим.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол единолично заблокировал законопроект. По американским законам такое право у него есть. По словам Пола, у США просто нет столько свободных денег и их, скорее всего, придется занимать у Китая.

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