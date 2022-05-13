РФ потребовала провести заседание Совбеза ООН по биолабораториям на Украине

Россия потребовала провести заседание Совета безопасности ООН по биолабораториям на Украине. Запрос был предварительно одобрен. Совбез должен собраться 13 мая в 17:00 по московскому времени.

Российская сторона намерена представить новые доказательства того, что в украинских секретных исследовательских центрах специалисты Пентагона работали с вирусами чумы, холеры, сибирской язвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

