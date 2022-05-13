В США заявили, что поддержат заявки Финляндии и Швеции в НАТО

В США возможное расширение списка стран – участников НАТО только приветствуют. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, в Альянсе открыты двери для Финляндии, Швеции и даже для Украины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

