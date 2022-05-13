Украинская система образования искажает географию в школьных учебниках – Небензя

Украинская система образования искажает в школьных учебниках не только исторические факты, но даже географию. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что на уроках географии украинским детям рассказывают удивительные вещи о предках современных европейцев. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

