Российские саперы начали разминирование побережья Азовского моря

Саперы РФ начали разминирование побережья Азовского моря. Мины там установили украинские боевики перед отступлением.

Российским специалистам удалось обнаружить заряды не только на пляжах, но и рядом с частными жилыми домами и на проселочных дорогах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

