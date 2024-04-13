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13 апреля, 23:15

Политика

Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля

Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля

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Иран выпустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. Отмечается, что до израильской территории им лететь несколько часов.

Тем временем, Биньямин Нетаньяху уже обратился к гражданам Израиля. Он заявил, что Израиль готов к нападению и ответит на удар. Готовились к такому развитию событий давно.

Системы обороны уже развернуты, сказал израильский премьер. Видеоролик с обращением Нетаньяху распространила его канцелярия.Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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