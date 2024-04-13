Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля

Иран выпустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. Отмечается, что до израильской территории им лететь несколько часов.

Тем временем, Биньямин Нетаньяху уже обратился к гражданам Израиля. Он заявил, что Израиль готов к нападению и ответит на удар. Готовились к такому развитию событий давно.

Системы обороны уже развернуты, сказал израильский премьер. Видеоролик с обращением Нетаньяху распространила его канцелярия.Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.