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13 апреля, 07:30

Политика

Новости мира: ливанское движение "Хезболлах" выпустило более 50 ракет по Израилю

Новости мира: ливанское движение "Хезболлах" выпустило более 50 ракет по Израилю

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Ночью 13 апреля ливанское радикальное движение "Хезболлах" выпустило более 50 ракет по артиллерийским позициям на территории Израиля. В свою очередь, в ЦАХАЛ заявили, что часть ракет удалось подавить еще по дороге над пустыней, а все оставшиеся были уничтожены силами ПВО.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с коллегами из Китая, Турции, Саудовской Аравии и других стран, чтобы они передали в Иран просьбу из Штатов: не начинать войну с Израилем. После этого он пообщался с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и пообещал всестороннюю поддержку в противостоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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