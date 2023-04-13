ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в ЛНР

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад с вооружением располагался в районе села Невское Луганской Народной Республики. Кроме того, системы ПВО России перехватили девять снарядов HIMARS. Также продолжаются интенсивные бои на донецком направлении, в районе Артемовска.

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