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Политика

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в ЛНР

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в ЛНР

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Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад с вооружением располагался в районе села Невское Луганской Народной Республики. Кроме того, системы ПВО России перехватили девять снарядов HIMARS. Также продолжаются интенсивные бои на донецком направлении, в районе Артемовска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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