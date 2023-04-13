Власти ДНР сообщили о заблокированной группировке ВСУ в Артемовске

Группировка ВСУ в Артемовске блокирована, об этом сообщили власти Донецкой Народной Республики. Известно, что российские военные заняли три квартала города. Они продолжают наносить удары по технике и опорным пунктам противника. При отходе с позиций украинские силовики поджигают здания и подрывают многоэтажки.

В свою очередь, российская авиация за сутки совершила восемь вылетов, а ракетные войска и артиллерия выполнила 52 огневые задачи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.