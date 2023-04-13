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Украинские олигархи лишатся своего имущества в Херсонской области

Украинские олигархи лишатся своего имущества в Херсонской области

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Украинские олигархи лишатся своего имущества в Херсонской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности региона Владимир Сальдо, ссылаясь на аналогичный опыт Крыма.

По его словам, все, что не было зарегистрировано по российским законам, считается брошенным. На данный момент активы переданы в управление Фонду госимущества, где имущество вносят в специальный реестр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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