Российские военнослужащие пресекли действия трех групп украинских диверсантов в Харьковской области. Там уничтожено 30 бойцов противника, а также польские самоходные установки Krab и американские Paladin.

Наступление российской армии продолжается по всем направлениям. Удары наносятся по опорным и командным пунктам ВСУ, а также по участкам скопления техники и живой силы противника. За сутки системы ПВО РФ перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

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