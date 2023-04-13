Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Политика

Военные РФ пресекли действия трех групп украинских диверсантов в Харьковской области

Военные РФ пресекли действия трех групп украинских диверсантов в Харьковской области

Польша планирует разместить на своей территории производство боеприпасов с ураном

Джо Байден повернулся к зрителям спиной во время выступления в Северной Ирландии

Весеннее контрнаступление Украины перенесли из-за нехватки боеприпасов

Франция отказалась выделить 2 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

Минобороны РФ показало работу самоходных орудий "Нона" в зоне СВО

Новости часа: США начинают серийное производство ядерных авиабомб для размещения в Европе

Новости часа: ООН ведет обсуждения по поводу подключения банков РФ к SWIFT

В Херсонской области заявили о готовности отразить контрнаступление ВСУ

Западные поставки оружия Киеву создадут угрозу безопасности Евросоюза – Захарова

Российские военнослужащие пресекли действия трех групп украинских диверсантов в Харьковской области. Там уничтожено 30 бойцов противника, а также польские самоходные установки Krab и американские Paladin.

Наступление российской армии продолжается по всем направлениям. Удары наносятся по опорным и командным пунктам ВСУ, а также по участкам скопления техники и живой силы противника. За сутки системы ПВО РФ перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика