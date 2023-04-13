Польша планирует разместить на своей территории производство боеприпасов с ураном

Польша планирует разместить на своей территории производство боеприпасов с обедненным ураном. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Речь идет о снарядах для американских танков Abrams, которые США планируют отправить на Украину. Моравецкий подчеркнул, что Украина испытывает острую нехватку боеприпасов и Польша готова всячески помогать в решении этой проблемы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.