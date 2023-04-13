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Политика

Джо Байден повернулся к зрителям спиной во время выступления в Северной Ирландии

Джо Байден повернулся к зрителям спиной во время выступления в Северной Ирландии

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Во время своего турне по Северной Ирландии американский лидер Джо Байден несколько раз повел себя странно. Во-первых, сразу после прибытия в аэропорт Белфаста Байден отмахнулся от встречавшего его премьер-министра Великобритании Риши Сунака. В соцсетях подобное поведение назвали оскорблением и проявлением расизма.

Во-вторых, во время выступления в Ольстерском Университете американский президент прервался, резко повернулся к зрителям спиной и пригрозил кому-то невидимому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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