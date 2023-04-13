Минобороны РФ показало работу самоходных орудий "Нона" в зоне СВО

Расчеты самоходных орудий "Нона" нанесли удар по местам скопления техники и живой силы ВСУ в зоне проведения СВО. Подразделения российской артиллерии продолжают подавлять противника на всех направлениях.

В распоряжении экипажей имеются разные типы боеприпасов, российские военные быстро меняют позиции, уничтожив выявленные объекты, не оставляя противнику шанса открыть ответный огонь.

В сутки одна самоходная установка "Нона" использует до полутора сотен снарядов. При этом практически все они попадают в цель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.