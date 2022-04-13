РФ готова наращивать темпы стратегического партнерства с Индией – МИД

Правительство РФ утвердило правила расчетов за лизинг иностранных самолетов в рублях.

В МИД заявили, что РФ готова наращивать темпы многопланового стратегического партнерства с Индией.

Поставщик труб и услуг для энергетики Tenaris приостановил все продажи и закупки в России.