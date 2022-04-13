МО РФ предупредило о возможном ударе по Киеву

Минобороны России предупредило о возможном ударе по Киеву, если продолжатся атаки по объектам на территории страны. Это заявление последовало после того, как в Курской области со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт.

Подобное произошло в том же регионе 9 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

