Россия ввела санкции против 87 канадских сенаторов.

Белый дом заявил, что Джо Байден уведомил Владимира Зеленского о выделении Украине военной помощи еще на 800 миллионов долларов.

Департамент развития газовой отрасли образован в Минэнерго РФ.

