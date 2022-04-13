Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства.

Из наличия Пентагона украинским силам передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 миллиметров и 40 тысяч снарядов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

