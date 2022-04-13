РФ ввела санкции в отношении 398 членов Палаты представителей США

МИД РФ ввел санкции в отношении 398 членов Палаты представителей США.

Международное агентство S&P отозвало рейтинги платежной системы Qiwi и холдинговой компании БКС.

Сенатор заявил, что более 200 тысяч проверок бизнеса попало под мораторий в регионах РФ.

