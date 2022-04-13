Политолог прокомментировал низкий рейтинг Байдена

Президент США Джо Байден утвердил пакет военной помощи Украине на 750 миллионов долларов. При этом накануне он рассказывал жителям Америки, кто виноват в их трудностях и рекордной инфляции.

Рейтинг Байдена упал до рекордно низких отметок. О том, чем это может обернуться, рассказал политолог Сергей Судаков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.