Ничто не помешает выполнению целей спецоперации России на Украине – МИД РФ

Ничто не помешает выполнению целей и задач специальной операции РФ на Украине: ни поставки западными странами Киеву вооружений, ни запугивание, заявили в МИД РФ.

РФ ответит Польше на захват дипсобственности в Варшаве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Минцифры подготовило проект постановления о льготной ипотеке для IT-специалистов.