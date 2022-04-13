Украина намеренно затягивает переговоры – МИД РФ

Украинская сторона продолжает прилагать усилия для затягивания переговорного процесса. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 21,97 копейки – до 79,85 рубля. Курс евро, напротив, снизился на 7,2 копейки – до 86,72 рубля, следует из данных Банка России.

Москва расценивает заморозку Нидерландами активов РФ как недружественный шаг.