Киев готовит новые провокации в Сумской области – МИД РФ

Власти Украины готовят новые провокации в населенных пунктах Сумской области, где раньше находились российские солдаты. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас Киев готовит новые постановки в населенных пунктах Середина-Буда, Нижняя Сыроватка в Сумской области, где ранее находились российские войска. Мы призываем не поддаваться на эти и другие провокации", – сказал она.

По ее словам, киевский режим создает фейки, демонстрирующие якобы жестокое обращение служащих ВС РФ с мирными гражданами, для того чтобы отвлечь внимание общественности от своих преступлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.