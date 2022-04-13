Ле Пен заявила о планах предложить НАТО стратегическое сближение с Россией

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение Марин Ле Пен заявила, что после окончания конфликта на Украине предложит НАТО стратегическое сближение с Россией.

Спрос на ПЦР-тесты в Москве снизился. Бесплатные анализы в поликлиниках делают теперь только при симптомах ОРВИ, заявил Депздрав.

Европейское космическое агентство объявило о приостановке участия в российских лунных программах.