Песков заявил, что переговоры с Украиной пока не принесли результатов

Результатов на переговорах с Украиной пока нет, продолжается напряженная работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следственный комитет РФ займется расследованием подготовки ВСУ атаки на приграничные области России.

Если у жителя Москвы нет симптомов ОРВИ, но он хочет пройти ПЦР-тестирование на коронавирус, сделать это можно в городских поликлиниках, но на платной основе, отметили в Депздраве.