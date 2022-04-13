Политолог прокомментировал отказа канцлера Германии посетить Украину

Президенты Латвии, Литвы, Польши и Эстонии прибыли на Украину. Об этом рассказали в Верховной раде. А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что посещение Украины пока не входит в его планы.

О том, означает ли это, что единого мнения у европейских лидеров по-прежнему нет, рассказала политолог Наталия Елисеева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.