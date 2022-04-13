Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы на выборах

Прошедшая во второй тур выборов президента Франции лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о намерении вывести страну из членов военного блока НАТО в случае своей победы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если меня изберут президентом, я выйду из объединенного командования НАТО, но не откажусь от статьи 5 о взаимной защите между членами Североатлантического альянса", – заявила Ле Пен.

Ранее стало известно, что действующий глава Франции Эммануэль Макрон набрал в первом туре президентских выборов 27,84% голосов после подсчета 100% бюллетеней. Его оппонент, кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 23,15%. На третьем месте оказался лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%. Таким образом, во второй тур голосования прошли Макрон и Ле Пен. Он запланирован на 24 апреля.