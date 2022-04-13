Минобороны РФ рассказало, сколько украинских военнослужащих сдалось в плен в Мариуполе

В Мариуполе 1 026 военных ВСУ сдались в плен. В их числе были 162 офицера. Они служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также рассказал, что 151 раненому украинскому военнослужащему этой бригады была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения.



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