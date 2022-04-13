На перестройку российской экономики потребуется около двух лет – Кудрин

Если западные санкции сохранятся на том же уровне, то экономика России может перестроиться за два года. Об этом сообщил Алексей Кудрин.

Германия может потерять 220 миллиардов евро в случае отказа от российских энергоносителей.

Российские туроператоры планируют запустить новые чартерные программы во Владивосток, Калининград и Дагестан, сообщили в Ростуризме.