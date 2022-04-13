В МО РФ заявили, что 1 026 украинских военных сдались в плен в Мариуполе

Больше тысячи украинских военных сдались в плен в Мариуполе, в том числе 162 офицера. Они служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Военные сдались в районе металлургического комбината имени Ильича. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.