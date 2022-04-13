Белоусов назвал провокацией попытки не вернуть России ее культурные ценности

Попытки не вернуть России ее культурные ценности – это провокация. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, комментируя ситуацию с предметами искусства. Некоторые картины, которые выставляли за рубежом, задерживали на границе с Финляндией, чтобы выяснить, не попали ли они под санкции.

В итоге холсты все же вернули российским музеям. Но пока не все. Переговоры идут уже на высшем уровне. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.