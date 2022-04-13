СК РФ возбудил дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний военнослужащих РФ на Украине.

По информации следователей, были найдены тела 4 убитых российских военных со следами пыток и истязаний. Из заключения экспертов следует, что телесные повреждения были получены ими при жизни. Данные факты говорят о нарушении Украиной требований Женевской конвенции.

"С участием специалистов проведен осмотр тел военнослужащих, выполнено дактилоскопирование, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз", – говорится в сообщении СК.

Также в ведомстве уточнили, что были допрошены лица, доставившие погибших в медучреждения. В настоящее время российские правоохранители во взаимодействии с управлениями народной милиции ДНР и ЛНР устанавливают причастных к совершенному преступлению.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.