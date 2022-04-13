Попытки не вернуть России ее культурные ценности являются провокацией – Белоусов

Попытки не вернуть России ее культурные ценности являются провокацией. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Авиакомпании получат шесть первых серийных самолетов МС-21 с российским двигателем в 2024 году, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Центробанк предлагает рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей – регулятор.