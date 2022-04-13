Посольство России потребовало от МИД Италии принять меры по защите загранучреждений РФ

Посольство России направило в МИД Италии ноту с требованием принять дополнительные меры по защите российских загранпредставительств. Об этом заявил посол РФ в Риме Сергей Разов.

Большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок, заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.

Нидерланды заморозили до 600 миллионов евро российских активов.