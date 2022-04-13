Белоусов заявил о попытках Запада установить глобальную экономическую блокаду России

Попытка установить экономическую блокаду России Западу не удается. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Следственный комитет РФ завел дела по фактам пыток российских военнослужащих на Украине.

Российские пользователи потребовали от Netflix 60 миллионов рублей за отказ от предоставления услуг.

