Более тысячи военных ВСУ сдались в плен в Мариуполе – МО РФ

Более тысячи военных ВСУ сдались в плен в Мариуполе, в том числе 162 офицера. Об этом заявили Минобороны РФ.

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