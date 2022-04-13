В МО РФ подтвердили, что 1 026 украинских военных сдались в плен в Мариуполе

В Мариуполе добровольно сдались в плен 1 026 украинских военных, в том числе 162 офицера. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, военные сдались в районе металлургического комбината имени Ильича. Он добавил, что среди сдавшихся в плен есть 47 военнослужащих женского пола.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.