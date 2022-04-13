Более тысячи украинских военных добровольно сдались в плен в Мариуполе – МО РФ

Больше тысячи украинских военных добровольно сдались в плен в Мариуполе, среди них – 162 офицера. Об этом и других подробностях спецоперации в ходе утреннего брифинга рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.